Производство вакцины от AstraZeneca на заводе в Балтиморе остановлено

Администрация президента США Джо Байдена своим решением в полном объеме передала производственные мощности завод Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, под производство вакцины от Johnson & Johnson. Ранее на этом заводе также производилась вакцина от AstraZeneca, сообщает газета The New York Times.

Причиной снятия с производства англо-шведского препарата стала потеря 15 млн доз вакцины от Johnson & Johnson из-за производственной ошибки — в ходе производства вакцин их компоненты оказались смешаны.

Поэтому, чтобы предотвратить потерю доверия населения к этим вакцинам, американское правительство постановило отдать завод Emergent Biosolutions под производство более простой однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson.

Производство препарата от AstraZeneca будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдена новая площадка.

Вчера, 3 апреля, в США сделали четыре миллиона прививок от коронавируса за день.