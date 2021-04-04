В МВД разрабатывают законопроект по легализации мигрантов и лиц без гражданства

Министерство внутренних дел России разрабатывает законопроект, предоставляющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране даже при наличии нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — указано в сообщении.

Также пресс-центр МВД сообщает, что в отношении данных граждан не будут применяться меры административного воздействия, а ранее принятые будут отменены. Лица без гражданства и иностранцы получат специальные временные удостоверения личности.

Закон, предусматривающий выдачу этих удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, вступит в силу 24 августа текущего года.

Ранее были названы страны, жители которых чаще остальных получают гражданство РФ.