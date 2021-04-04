В Бразилии к борьбе с COVID-19 планируют привлечь ветеринаров

В Бразилии к расширению программы вакцинации населения от коронавируса собираются привлечь ветеринарные клиники и производителей вакцин для животных, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По заявлению главы бразильского минздрава Марсело Кейрога, исследовательские институты страны уже почти готовы предоставить собственную вакцину от коронавируса. Однако в нынешних условиях ее будет не хватать для покрытия нужд вакцинации самой большой латиноамериканской страны. Поэтому к производству и распространению новой вакцины планируется подключить ветеринарные клиники и производителей.

«Это делается не только для снабжения внутреннего рынка и увеличения наших мощностей, но и для того, чтобы Бразилия, как лидер в Латинской Америке, могла предложить свои вакцины другим странам», — заявил Кейрога, который является четвертым по счету министром здравоохранения, назначенным на эту должность с начала пандемии.

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Бразилии зафиксировано 43515 новых случаев заражения и 1987 смертей. Всего за время пандемии коронавирусом заразились почти 13 миллионов бразильцев.

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