Крупному городу в США грозит эвакуация из-за токсичной воды

Крупному городу Тампа в американской Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды, оставшейся после прекращения работы фосфатного рудника Пайни-Пойнт в 2001 году. Об этом сообщает ABC Action News.

После прекращения добычи ресурсов осталось более 3,5 млрд литров токсичной воды, указано в сообщении.

«Мы пытались решить эту проблему в течение 10-20 лет, но ничего не произошло», – заявил представитель властей Уилл Робинсон.

Телеканал отмечает, что одной из опасностей, связанных с хранением токсичных отходов, является риск их утечки в водоем, что может привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы.

На данный момент власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, однако данный план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.