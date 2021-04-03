Греция продлила разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю

Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

7 сентября 2020 года Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю, позже постановление неоднократно продлевалось. 22 марта допустимое число было увеличено в восемь раз, до четырех тысяч. Такая мера будет действовать с 6.00 5 апреля до 6.00 19 апреля.

Россияне смогут попасть в Грецию только на самолете через три аэропорта: Афин, Салоников и Ираклиона. Въезжающие должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Также россияне должны будут заполнить лектронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Кроме того, в течение недели въехавшие в Грецию должны находиться на карантине. Нарушители заплатят штраф в €5000.

В Греции коронавирусом заразились 273 459 человек, умерли 8 302 пациента.

Ранее в парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский «Спутник V».