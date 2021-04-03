СК возбудил уголовное дело после истязания ребенка в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено против жительницы Ростовской области и ее супруга, подозреваемых в истязании восьмилетней дочери, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье УК РФ об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 24-летняя женщина и ее 23-летний муж, приходящийся девочке отчимом, ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, а также систематически наносили ей побои.

В настоящее время мать девочки и ее отчим задержаны, проводится допрос, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает жительницу Новошахтинска Ростовской области, которая держала свою дочь на привязи и не кормила.

Изначально информация была опубликована в группе «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в публикации, связанную девочку освободила знакомая ее матери, пришедшая в гости. Женщина вызвала полицию и скорую.

Девочка находится в больнице.