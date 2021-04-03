В США сделали четыре миллиона прививок от коронавируса за день

В США за сутки сделали больше четырех миллионов прививок от коронавируса, что стало рекордом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Сайруса Шапара, отвечающего в Белом доме за вопросы, связанные со статистикой по пандемии.

«4,08 млн доз [вакцины] были введены вчера. Это первый день, [когда в США было сделано] 4 млн или более [прививок]», — заявил Шапар.

В среднем за последние семь дней ежесуточно препарат получали около трех миллионов человек. Всего в стране были сделаны около 161 млн прививок.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 30 647 813 человек, умерли 554 522 пациента.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что США не нуждаются в вакцине AstraZeneca.

В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca некоторые страны приостановили использование данного препарата — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.