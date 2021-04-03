Следствие просит запретить Билу ряд действий в рамках дела о ДТП в центре Москвы

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с запросом об избрании меры пресечения в отношении блогера Эдварда Била по делу о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, представители СК не будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, а намерены запросить запрет определенных действий.

Пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева заявила, что следователь просит запретить Билу выходить из дома. По его словам, подозреваемому также могут наложить запрет на отправку и получение почтово-телеграфный отправлений, общаться с участниками уголовного дела и использовать средства связи и Интернет без письменного разрешения следователя.

Она добавила, что Билу могут запретить находиться в местах проведения массовых мероприятий и участвовать в них.

Ранее стало известно, что Эдвард Бил рассчитывает оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.