Семь человек в Британии скончались от тромбов после вакцины AstraZeneca

Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила газета (MHRA) со ссылкой на данные британского медицинского регулятора MHRA.

«Из 30 случаев в нашем заявлении <...> семь [человек], к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca.

Уточнялось, что в королевстве по состоянию на 24 марта было введено 18,1 млн доз препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

До этого немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.

30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.