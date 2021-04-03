В Калифорнии смягчат антикоронавирусные меры

В Калифорнии с 15 апреля разрешат проводить концерты, конференции и другие массовые мероприятия. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на правительство штата.

Согласно сообщению, это решение объясняется «ростом темпов вакцинации и практически рекордно низким числом положительных результатов тестов на COVID–19».

Обновленный план «безопасного восстановления экономики» разрешает «собрания, частные мероприятия, в том числе конференции, живые концерты и мероприятия в помещениях».

По данным властей, в каждом округе будет действовать свой уровень ограничений на количество участников мероприятий.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрированы 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233.