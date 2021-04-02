Экс-адвокат доцента Соколова будет представлять интересы потерпевших в деле доцента Александра Земченкова

Экс-адвокат доцента-историка Олега Соколова Александр Почуев будет представлять интересы потерпевшей стороны в деле доцента-врача Александра Земченкова. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Я представляю интересы потерпевшей стороны в этом деле. У семьи большие сомнения в обоснованности примененной меры пресечения в виде заключения под стражу. Потому что основания – только чистосердечные признания его», – рассказал адвокат.

Ранее суд арестовал на 29 суток петербургского врача-нефролога Александра Земченкова, его подозревают в убийстве и расчленении супруги. Вменяемое преступление датируется 2010 годом. Подозреваемый частично уже признал свою вину.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — Анастасии Ещенко. Суд признал Соколова виновным в убийстве и дал ему 12,5 года колонии.