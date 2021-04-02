Навальный отказался от общения с членом СПЧ

Алексей Навальный, отбывающий срок по делу компании »Ив Роше» в ИК-2 Владимирской области, отказался общаться с членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским, исполнительным директором МИА «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости».

Кирилл Вышинский и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина посетили Алексея Навального в четверг, 2 апреля. Вышинский отметил, что пообщаться с Навальным не вышло.

«Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде», — рассказал Вышинский.

По правилам внутреннего распорядка, когда администрация колонии заходит в помещение, заключенные обязаны встать.

«Я пытался выяснить у него, какие у него есть претензии и жалобы, но, повторюсь, получал ответ в грубой форме, что меня он не знает, на мое предложение представиться сказал, что кто я такой, его не интересует», — продолжает Вышинский.

Он назвал целью своего посещения ИК-2 проверку противоречивых слухов об этой колонии, в том числе про случаи избиения и морально-психологического давления на заключенных. Однако Навальный согласился разговаривать только с Марией Бутиной.

«Алексей Анатольевич разговаривал только с ней. Единственная, с кем он вступил в разговор, — это была грубая полемика, достаточно, повторюсь, в хамском тоне, — с моей коллегой Марией Бутиной», — заявил Вышинский.

«Увидев меня в отряде, А. Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что А. Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», — написала Бутина в своем telegram-канале.

По ее словам, Навальный отказывается от уборки помещения и «лежит как барин».

Ранее появилось видео с Навальным в ИК-2 под Владимиром.