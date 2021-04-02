Глава департамента Минпромторга Серватинский арестован по делу о превышении полномочий

На 2 месяца был отправлен в СИЗО директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Заседание состоялось в пятницу, 2 апреля, в Хамовническом суде Москвы. Было удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Серватинского до 1 июня.

Известно, что решение столичного суда еще не вступило в силу и его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции. Серватинский ранее был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правопорядка. По статье, по которой обвиняется директор, ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Как сообщали в Минпромторге, ведомство помогает следователям при расследовании дела, предоставляя всю информацию. Кроме того, в министерстве говорили, что исходят из особой ответственности государственных служащих, а также повышенного внимания к их деятельности.

Ранее в Москве два специалиста Минпромторга были задержаны по делу о крупной взятке.