Появилось видео с Навальным в ИК-2 под Владимиром

Сайт «Лайф» опубликовал два видеоролика с Алексеем Навальным в покровской ИК-2 во Владимирской области.

Интернет-издание поясняет, что представленные в публикации свидетельства разнятся с тем, на что Навальный жалуется в своих соцсетях.

Кроме того, отмечается, что Навального ежедневно посещают адвокаты, а встречи эти могут продолжаться едва ли не четыре часа подряд с каждым юристом.

Во владимирском областном УФСИН ранее уточняли, что Навальный получает всю необходимую медпомощь.

Как известно, Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, после чего был задержан прямо в аэропорту.

Суд 2 февраля заменил ему 3,5 года условного срока по делу »Ив Роше» на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.