На Кубани сотрудник полиции сбила насмерть ребенка

В Краснодарском крае, в поселке Южный произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летней полицейского группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району, которая подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 8-летнего мальчика», — сообщают следователи.

По информации Следственного комитета, 40-летняя сотрудник полиции не справилась с управлением автомобиля и совершила наезд на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку.

На данный момент следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, которые находились рядом в момент наезда.

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