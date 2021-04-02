Белорусским студентам упростят поступление в вузы РФ

Для белорусских абитуриентов упростят условия поступления в вузы России. Выпускники школ смогут подать документы на зачисление по итогам белорусского аналога ЕГЭ, сообщается на сайте Минобрнауки России.

Российским вузам рекомендуется при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно.

Кроме того, в случае необходимости российские университеты смогут проводить собеседования с поступающими гражданами Белоруссии. Рекомендации к зачислению уже были направлены в высшие учебные заведения РФ.

Централизованное тестирование организовано в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные, а также профессионально-технические образовательные учреждения.

Разница с российским Единым государственным экзаменом в том, что ЦТ не выпускной экзамен в белорусских школах. Похожи российский и белорусский экзамены оценкой знаний учеников по стобалльной шкале.

В 2021-2022 учебном году для граждан из Белоруссии по квоте российского правительства выделят 700 мест для обучения, что в два раза больше, чем в прошлом учебном году.

Поступать можно будет по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Ранее в Рособрнадзоре не исключили смену формата итоговой аттестации в школах.