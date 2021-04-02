Пожар на Зубовском бульваре в центре Москвы потушили
Ольга Якушева
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Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, передает ТАСС.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
«В 16.11 мск пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.
Из здания эвакуировали около 100 человек.
Площадь пожара составила 15 кв. м.
Причины возникновения возгорания уточняются.
Ранее сообщалось, что огонь охватил третий этаж здания по адресу: Зубовский бульвар, дом 15.
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