В центре Москвы произошел пожар в офисном здании

Пожар произошел в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы в пятницу, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что огонь охватил третий этаж здания по адресу: Зубовский бульвар, дом 15.

В настоящее время спасатели выясняют, что именно горит. Площадь пожара также уточняется.

По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, сообщение о пожаре по этому адресу поступило в службу в 15.14 мск в пятницу.

«С третьего этажа наблюдается белый дым, проводится дальнейшая разведка. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в главке.

Других подробностей не приводится.

Ранее в пятницу, 2 апреля, в Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Открытое горение было зафиксировано на кровле здания. Из здания были эвакуированы 120 человек, пациентами из которых являются 70 человек, а остальные — персонал центра.