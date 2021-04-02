В РФПИ заявили, что все желающие смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Все желающие жители России смогут получить вакцину от коронавируса «Спутник V» до июня текущего года за счет тех производственных возможностей, которые есть в стране и за границей. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 2 апреля, передает ТАСС.

По его словам, сейчас РФПИ активно реализует программу с фокусом на вакцинацию россиян, произведенный за рубежом препарат также поставляется на внешние рынки. Дмитриев отметил, что в настоящее время Россия является лидером по вакцинации в мире.

Глава РФПИ добавил, что за счет использования двух различных уколов, «Спутник V» более эффективен ко всем мутациям вируса, чем другие препараты против коронавируса.

Производство «Спутника V» в России ведется на семи площадках: Центр им. Гамалеи, «Биннофарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко», «Р-Фарм» и «Фармстандарт».

Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину против коронавируса самой эффективной из существующих в мире.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.