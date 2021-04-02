В Швеции пенсионеров призвали вакцинироваться «Гарольдом, скрывающим боль»

Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало вакцинироваться от коронавируса пенсионеров. При этом сообщение случайно было проиллюстрировано фотографией популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», передает Reuters.

Отмечается, что изображение уже убрали с сайта, однако оно провисело на сайте несколько часов.

В пресс-службе стокгольмской администрации заявили, что не знали, что данный снимок — мем. «И, конечно же, сразу все исправили — теперь на его месте стоит другое фото», сказала представительница стокгольмской администрации Ханна Феллениус.

Она отметила, что этот случай подорвал доверие граждан к вакцинации.

Мем с «Гарольдом, скрывающим боль» появился в 2011 году. Популярным он стал из-за пользователей Reddit. Они обратили внимание на выражение лица венгерского пожилого мужчины Арато Андраша.