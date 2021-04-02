В Швеции пенсионеров призвали вакцинироваться «Гарольдом, скрывающим боль»

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Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш
Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш
memepedia.ru

Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало вакцинироваться от коронавируса пенсионеров. При этом сообщение случайно было проиллюстрировано фотографией популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», передает Reuters.

Отмечается, что изображение уже убрали с сайта, однако оно провисело на сайте несколько часов.

В пресс-службе стокгольмской администрации заявили, что не знали, что данный снимок — мем. «И, конечно же, сразу все исправили — теперь на его месте стоит другое фото», сказала представительница стокгольмской администрации Ханна Феллениус.

Она отметила, что этот случай подорвал доверие граждан к вакцинации.

Мем с «Гарольдом, скрывающим боль» появился в 2011 году. Популярным он стал из-за пользователей Reddit. Они обратили внимание на выражение лица венгерского пожилого мужчины Арато Андраша.