Из Арбитражного суда Москвы уволили виновников скандала с нецензурной подписью

В пресс-службе Арбитражного суда города Москвы рассказали, что сотрудники аппарата, которые оказались виновными в скандале с нецензурной фразой, вписанной в несколько судебных актов, были установлены и уволены. Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце января стало известно, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, которая специализируется на делах о банкротстве, подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом. Слова были написаны белым шрифтом. Для того чтобы их увидеть, нужно было скопировать материал документа в текстовый редактор и очистить формат.

«Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации картотеки арбитражных дел, фраза появилась минимум в пяти опубликованных материалах, которые были подписаны судьей. Данные определения с необычной пометкой были внесены в первой половине сентября 2020 года.

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