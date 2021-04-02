Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле

В Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, в том числе один гражданин России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что россиянин являлся уроженцем Чечни.

Инцидент произошел в стамбульском районе Башакшехир. По данным собеседника агентства, вторым убитым оказался гражданин Азербайджана.

Полиция задержала троих чеченцев, в настоящее время ведутся поиски четвертого участника вооруженного столкновения.

По словам источника, конфликт произошел из-за неурегулированного вопроса с долгами. Уточняется, что в перестрелке также участвовали граждане Грузии и Сирии.

27 феврале сообщалось, что пять человек, в том числе четверо россиян, задержаны за перестрелку в кафе в Шлиссельбурге, в результате которой погиб один человек. Конфликт произошел во время так называемой «стрелки» представителей одной диаспоры, которые борются за сферы экономического влияния.