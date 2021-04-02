В России выявили 8 792 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 792 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 9 169 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 400 пациентов, полностью выздоровели 9 832 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 764), Санкт-Петербурге (708), Московской области (601), Нижегородской области (277) и Ростовской области (243).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 563 056 случая коронавирусной инфекции, из них 99 633 — с летальным исходом. Вылечился 4 186 251 человек.

Ранее стало известно, что Минздрав России прорабатывает вопрос о подключении детей старше 14 лет к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V».