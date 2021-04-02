В России предложили ввести уголовное наказание за героизацию преступников

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, кинокомпаний, издательств и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Об этом сообщает RT, со ссылкой на копию обращения на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна.

По ее словам, под влияние данного характера чаще всего попадают дети. Также Волынец добавила, что приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации является защита детей.

«Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых. На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Александр Евсеевич (Хинштейн), рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменения в Уголовный кодекс и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится сообщении.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что в Государственной думе готовится законопроект по согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары за интервью и книги своим жертвам.