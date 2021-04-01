Блогер Эдвард Бил находится в шоковом состоянии после предъявления обвинения в крупном ДТП на Садовом кольце, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Била Сергея Жорина.

«После ДТП он находится в шоковом состоянии, поэтому пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП», — сообщил Жорин.

Против Эдварда Била возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее Эдвард Бил совершил 566 нарушений правил дорожного движения.