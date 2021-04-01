Москалькова предупредила об опасностях ковид-паспортов

Ковид-паспорта могут способствовать принуждению и неравенству. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад олномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.

В документе подчеркивается, что с началом вакцинации эта тема стала широко обсуждаться, например, введение таких сертификатов поддерживается в Башкирии.

«Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей», — говорится в докладе.

Москалькова подчеркнула, что предложение о введении паспортов должно быть максимально серьезно проработано, особенно в вопросе их целей.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что единый для Европейского союза санитарный сертификат о вакцинации от COVID-19 появится к 15 июня. Такие паспорта уже ввели в Нью-Йорке.