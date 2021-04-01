Арестованный за взятку сотрудник налоговой службы признал вину

Главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурат Мурадов, задержанный по подозрению в получении взятки в размере 1 млн руб., признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После предъявления Мурадову обвинения в получении взятки в размере 948 тысяч рублей чиновник дал признательные показания и заявил о признании вины», — сказано в сообщении.

Мужчина будет находиться под стражей до 29 мая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Источник из силовых структур сообщил, что по этому же делу будет судим московский бизнесмен Даниил Мартинсон. С прошлого года он находится под домашним арестом, его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Ранее в Москве за взятку арестовали высокопоставленного сотрудника налоговой службы.