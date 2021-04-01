Хорватия снова начала выдавать туристические визы россиянам

С 1 апреля посольство Хорватии в Российской Федерации возобновило прием заявлений на оформление туристических виз. Об этом сообщается на сайте TourDom.ru со ссылкой на национальный турофис страны.

По информации национального туристического офиса, документы на въезд могут быть оформлены как в Москве, так и в любых других региональных визовых центрах.

В ведомстве подчеркнули, что данные офисы работают в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и нескольких других городах РФ.

Ранее глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка перечислил документы, которые понадобятся российским туристам с 1 апреля для въезда в страну.