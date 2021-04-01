Скончалась актриса Нина Жернакова
Данила Титоренко
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Российская актриса кино и телевидения Нина Жернакова скончалась в четверг, 28 марта, сообщает РИА «Новости».
О причинах смерти не сообщается, Жернакова скончалась на 87-м году жизни.
Актриса активно принимала участие в съемках культовых российских сериалов про сотрудников правоохранительных органов: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и другие.
Ранее народная артистка России Нажиба Ихсанова скончалась на 84-м году жизни.
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