Скончалась актриса Нина Жернакова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нина Жернакова в сериале «Улицы разбитых фонарей-11» (2011) Нина Жернакова в сериале «Улицы разбитых фонарей-11» (2011)
Нина Жернакова в сериале «Улицы разбитых фонарей-11» (2011)
kino-teatr.ru

Российская актриса кино и телевидения Нина Жернакова скончалась в четверг, 28 марта, сообщает РИА «Новости».

О причинах смерти не сообщается, Жернакова скончалась на 87-м году жизни.

Актриса активно принимала участие в съемках культовых российских сериалов про сотрудников правоохранительных органов: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и другие.

Ранее народная артистка России Нажиба Ихсанова скончалась на 84-м году жизни.