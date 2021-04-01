СК опубликовал видео с экзотическими животными из коттеджа «мытищинского стрелка»

Следственный комитет России опубликовал видео из коттеджа «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, в котором погибший при штурме стрелок держал медведей, крокодилов и енота.

Кроме экзотических домашних питомцев на кадры попали несколько комнат коттеджа, в том числе помещение с колоннами, в котором под кроватью Барданов хранил оружие. А также следователи показали обгоревший балкон, откуда «мытищинский стрелок» вел огонь и кидал гранаты в силовиков.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

В ходе перестрелки и начавшегося пожара Барданов погиб.

Ранее адвокат «мытищинского стрелка» пожаловался на разгром со стороны силовиков, а в коттедже Барданова нашли свыше 30 единиц оружия и 100 тысяч патронов.