Адвокат «мытищинского стрелка» пожаловался на разгром со стороны силовиков

Адвокат «мытищинского стрелка» Владимира Барданова называл действия силовиков, проводивших операцию по штурму коттеджа, непрофессиональными и предупредил о возможных исках по возмещению убытков, сообщает МК.

Арслан Акавов рассказал, что сейчас в доме погибшего пенсионера проводятся следственные мероприятия, а информацией о том, что именно послужило причиной смерти Барданова он не располагает. Также Акавов заявил, что семья погибшего имеет право подать встречные иски из-за огромного ущерба, нанесенного имуществу.

«Пока в доме идут следственные мероприятия, об этом говорить рано. Для начала надо оценить весь масштаб бедствия. Но уже сейчас могу сказать, что, на мой взгляд, очевидна халатность силовиков. Они разворотили весь дом. Такое ощущение, что выкуривали целое бандформирование, а не одного человека. В доме поломаны все двери, кухонная мебель… Хотя погибший во время спецоперации находился совершенно в другом помещении», — заявил Акавов.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

В ходе перестрелки и начавшегося пожара Барданов погиб.

Ранее в его доме нашли свыше 30 единиц оружия и 100 тысяч патронов.