Авария произошла на Балаковской ТЭЦ-4
Семён Сонный
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Авария произошла на теплоэлектроцентрали №4 в городе Балаково Саратовской области, сообщает городская администрация.
«В 15.03 (14.03 мск) на пульт ЕДДС поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле №7 турбины №7. Жертв и пострадавших нет», – указано в сообщении.
Кроме того, на теплоэлектроцентрали произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. В настоящее время сотрудники ТЭЦ ведут ремонтные работы.
По последним данным, параметры теплоносителя будут восстановлены в течение 20 минут.
Ранее в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода.
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