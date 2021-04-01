Завотделением больницы в Петербурге предъялено обвинение в убийстве жены

В Санкт-Петербурге заведующему отделением больницы предъявлено обвинение в убийстве супруги, которое было совершено в 2010 году, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно информации СК, расследуется уголовное дело по факту убийства, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. В Следственном комитете сообщили, что 9 декабря 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председателем СК было поручено выяснить все обстоятельства преступления.

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. СК дополняет, что 60-летний муж убитой был допрошен с применением полиграфа. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, решается вопрос об аресте.

В материалах уголовного дела сказано, что 23 февраля 2010 года обвиняемый убил супругу в квартире одного из домов на улице Чапыгина в ходе ссоры, «после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы ушла из дома на работу и пропала без вести.

Ранее стало известно, что главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве жены.

Позднее в объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА «Новости» подтвердили, что речь идет о враче-нефрологе Александре Земченкове, заведующем отделением Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.