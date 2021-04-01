Песков заявил о высоком уровне доверия россиян к вакцинам от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные исследования банка Credit Suiss, которое показало якобы низкий уровень доверия россиян к отечественным вакцинам от коронавируса.

«Это (Credit Suiss. – примечание «Газеты.Ru») очень уважаемая организация, не знал, что она славна своей работой в социологии. Уровень доверия отечественным вакцинам в нашей стране высокий, у миллиарда человек в мире к нашей вакцине тоже очень высокий, судя по востребованности нашей вакцины», – заявил представитель Кремля.

1 апреля Credit Suisse опубликовал данные исследования потребительских рынков развивающихся стран, в соответствии с которыми Россия якобы заняла последнее место по уровню доверия населения к вакцине от коронавируса собственного производства. Всего в отчете представлены восемь стран.

Ранее Песков заявил, что россияне не спешат проходить вакцинацию от коронавируса нового типа из-за национальных особенностей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».