«Мытищинский стрелок» мог погибнуть после выстрела из гранатомета

«Мытищинский стрелок» Владимир Барданов мог погибнуть после выстрела из гранатомета при штурме дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, разрыв боеприпаса мог привести к пожару, из-за которого полностью выгорели третий этаж особняка и крыша. При этом собеседник агентства подчеркнул, что точную причину смерти мужчины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее бывший адвокат Эльман Пашаев, который был знаком с пенсионером, рассказал, что он боялся попасть в СИЗО по сфабрикованному делу и потерять бизнес.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме в поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим, мужчина бросал гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Барданов вел огонь из дома на протяжении 10 часов. В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома. В итоге Барданов погиб при пожаре в доме. По данным источника, пожар мужчина устроил сам.