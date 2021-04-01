ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Член международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)намеревался устроить теракт на «объекте топливно-энергетического комплекса» в Тверской области, он был ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке его задержания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз службы.

Отмечается, что боевик являлся выходцем из Центральной Азии, однако у него был паспорт гражданина России. Мужчина в месте проживания устроил лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — говорится в сообщении.

В его доме силовики обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в школе в Сочи. Силовики задержали лицеиста, который написал в социальной сети «ВКонтакте», что планирует самостоятельно изготовить бомбу и напасть на одноклассников.