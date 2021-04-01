ФАС согласовала двукратное снижение цены на вакцину «ЭпиВакКорона»

Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение цены на российскую вакцину от коронавируса нового тип «ЭпиВакКорона», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Так, ФАС установила предельную цену вакцины на уровне 4210,10 рубля, при этом в январе текущего года предельная стоимость препарата была согласована на уровне 9541,05 рубля.

Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, каждая из которых содержит одну доза препарата (0,5 мл), указано в сообщении.

Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», она составила 4 330 рублей за упаковку.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».