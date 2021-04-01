В Роспотребнадзоре заявили об угрозе повторения пандемий

В будущем пандемии могут повторяться, это связано с тем, что в мире появился тренд на глобализацию. Такое мнение выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА «Новости».

«В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный», — уточнил специалист.

Малеев считает, что сейчас из-за глобализации при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции достаточно высока вероятность занесения ее на новую территорию.

При этом эксперт отметил, что невозможно предсказать, когда может начаться новая пандемия, но угроза ее возникновения остается, поэтому необходимо всегда быть к ней готовыми. Так, Малеев посоветовал оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять пациентов, а также обучать медперсонал.

Ранее Малеев заявил, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года, так как многие в стране будут иметь иммунитет.