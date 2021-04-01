СК завершил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в 2009 году российского бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом заявила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Тело россиянина с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле марки Mercedes-Benz 500. Водитель также получил ранения, но ему удалось выжить.

По словам Ивановой, завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, которые, в зависимости от роли в преступлении каждого из них, обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое и незаконном обороте оружия.

Согласно информации следствия, Тумгоев проинформировал сообщников о предполагаемом маршруте Калмановича. Когда автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого был Белхороев, оказался на одной линии с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев начал стрелять по машине. В дальнейшем с места происшествия правоохранители изъяли 19 гильз калибра 9 мм. В июне 2019 года подозреваемые были задержаны.

Иванова также сообщила, что следствие собрало достаточное количество доказательств, благодаря чему уголовное дело удалось направить в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.