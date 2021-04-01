В США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса

На заводе в Балтиморе, штат Мэриленд, испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, сотрудники завода, на котором производятся две разные вакцины, случайно ошиблись и смешали их ингредиенты. После инцидента власти США отложили поставки вакцины до завершения расследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Как заявили в компании Johnson & Johnson телеканалу Fox News, в ходе контроля качества была выявлена одна партия лекарственной субстанции, которая не соответствовала стандартам качества, и эта партия не была доведена до стадии завершения производственного процесса. При этом компания заверила, что рассчитывает поставить в США более 1 млрд доз своей вакцины к концу 2021 года.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении США стать лидером по распространению вакцины от коронавируса.