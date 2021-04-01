В Минздраве РФ назвали срок восстановления дыхательной функции после COVID-19

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова рассказала, как долго нужно восстанавливать дыхательную функцию пациенту после коронавирусной инфекции. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

Она отметила, что в настоящее время в международных рекомендациях указывается, что восстанавливать только дыхательную функцию людям, переболевшим COVID-19, необходимо не менее 12 недель.

По словам специалиста, у пациентов с тяжелой формой болезни часто сохраняется кислородная зависимость.

«Даже после выписки они хуже переносят нагрузки. Эти пациенты характеризуют свое состояние так: «Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил», — заявила Иванова.

Профессор также рассказала, что нарушения сна и головные боли являются одними из самых легких коронавирусных осложнений. Она также указала, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам.