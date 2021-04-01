На Украине в школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма

В украинских школьных учебниках по истории была изображена карта страны, на которой нет Крыма. Об этом сообщает украинский портал «Историческая правда».

Как сообщается, такая карта была опубликована в двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство «Грамота» в 2017 и 2018 годах соответственно.

Отмечается, что отсутствие крымского полуострова в этих книгах обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал в своем Facebook карту Украины без Крыма.

До этого власти Львова выложили на одном из своих официальных YouTube-каналов видео с картой Украины, в котором отсутствует Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.