Франция распространяет карантин на всю страну

Карантинные меры, которые ранее действовали в 19 департаментах, распространяются на всю страну. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

«Правила, которые ранее были введены в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером», — сказал Макрон.

Таким образом, ограничения будут действовать четыре недели начиная с 3 апреля.

Во Франции коронавирусом заразились 4 646 127 человек, скончались 95 502 пациента.

В мире за сутки выявили более полумиллиона заражений коронавирусом. Также за прошедшие 24 часа скончались 8,8 тыс. пациентов. Таким образом, с начала пандемии заболели 127,87 млн, умерли 2,79 млн человек.

45% новых случаев приходятся на Европу (230 467), на втором месте — Северная и Южная Америка (149 102), на третьем — Юго-Восточная Азия (63 837).

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что единый для Евросоюза санитарный сертификат появится к 15 июня.