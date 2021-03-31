Гражданам Украины посоветовали готовиться «умирать дома»

Внештатный советник министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в разговоре с изданием УНН назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране «кошмаром». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача-инфекциониста, сегодня на Украине существует нехватка мест в больницах для заболевших граждан. Также некоторые медицинские учреждения она сравнила с полем боя, потому что в них пациенты «лежат вповалку, как мертвые, так и живые».

«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», — сказала она, добавив, что на сегодняшний день стране может помочь только введение жестких ограничительных мер.

Кроме того, Голубовская отметила, что сейчас во многих украинских больницах не хватает баллонов кислорода.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране за минувшие сутки зарегистрировали рекордных 407 случаев летального исхода от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в стране с начала эпидемии зарегистрировано 1 674 168 случаев COVID-19, всего от инфекции скончались 32 825 человек, выздоровел 1 313 481 пациент.