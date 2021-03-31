Политолог рассказала об инновациях в четвертом конкурсе «Лидеры России»

В этом году участников «Лидеров России» ждут восемь тематических треков на выбор, сообщила политолог Анна Федорова, комментируя старт регистрации на конкурс.

«С каждым годом растет количество заявок на участие в конкурсе — это показывает его популярность и востребованность среди российских управленцев. В этом году появятся восемь треков — госуправление, бизнес, наука, здравоохранение, информтехнологии, культура, международный трек и студенты. Это интересная инновация, потому что участники конкурса смогут сфокусироваться именно на тех целях, которых они хотят достичь. Ставка делается не столько на управленца широкого профиля, сколько на людей, которые глубоко разбираются в определенной отрасли и готовы реализовывать в ней масштабные перемены», — сказала эксперт «Газете.Ru».

В каждом треке заявлены авторитетные, известные всей России наставники, продолжает Федорова. «В любом случае проигравших в конкурсе нет — даже если конкурсанты не пройдут какой-либо этап, они получат знания, мотивацию и обратную связь от наставников», — пояснила она.

Политолог также добавила, что немного изменились принципы прохождения конкурсных этапов — в частности появилась новая система тестов. «Отсев теперь будет проходить после прохождения каждого этапа конкурса. Я думаю, так будет справедливее», — заключила Фёдорова.