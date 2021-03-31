После второго этапа вакцинации в Москве заразились около 1 тыс. человек

В Москве после вакцинации вторым компонентом вакцины от COVID-19 заболели около 1 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на комплекс социального развития Москвы.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. При этом формирование иммунитета после вакцинации происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Во вторник, 30 марта, специалисты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна, «наиболее вероятной» версией происхождения коронавируса нового типа они назвали переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».