Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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AP

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом заявила председатель парламента страны Зинаида Гречаный, пишет ТАСС.

«Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов», — сказала она.

Режим будет действовать с 1 апреля по 30 мая.

В Молдавии коронавирусом заразились 228 370, выздоровели 205 759, скончались 4 915 человек. За последние сутки выявили 917 случаев, днем ранее — 932.

Ранее на Украине зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки.

Рекордное число заболевших также было зафиксировано в Турции. Страна также вновь ужесточила меры в рамках борьбы с коронавирусом.

В мире коронавирусом заболели 129 млн, выздоровели 104 млн, погибли 2,8 млн человек. Свыше 20 мировых лидеров стран, правительств и международных организаций поддержали идею о создании международного договора для борьбы с пандемиями в будущем.