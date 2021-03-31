Посольство РФ прокомментировало задержание дипломата в Италии

Посольство РФ в Риме подтвердило задержание российского военного дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА «Новости».

Также в посольстве выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношениях РФ и Италии.

«Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — заявили в посольстве.

Ранее посол России был вызван в МИД Италии после задержания подозреваемого в шпионаже российского дипломата.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.