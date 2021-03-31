СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых

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Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и... Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других соучастников. Об этом сообщается на сайте СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им», — говорится в сообщении.

По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз.

По данным следствия, в разное время в период с 2003 года соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений стали 20 человек.

Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий, и один — за ложный донос, а до этого — обвинение по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

Ранее Рауф Арашуков обратится к суду с просьбой о присутствии присяжных заседателей при рассмотрении его дела.