В Московском зоопарке гималайская медведица умерла во время спячки

Гималайская медведица Будур в Московском зоопарке умерла во время зимней спячки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Еще два медведя — бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин — с приходом весны благополучно проснулись и приходят в норму.

«К сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что так как зима была снежная и холодная, два других медведя вышли из спячки «по расписанию». Увидеть медведей посетители смогут уже через пару дней.

Ранее в Московском зоопарке сурок Арчи вышел из зимней спячки.